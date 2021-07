Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Nordstadt: Körperverletzungsdelikt bei Rettungswageneinsatz - 25-Jähriger von ungeduldigem Autofahrer schwer verletzt

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 03.07.2021 kam es auf der Maxstraße in der Bonner Nordstadt zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 25-Jähriger schwer verletzt wurde:

Gegen 01:50 Uhr war die Besatzung eines Rettungswagens auf der Maxstraße vor einer Gaststätte im Einsatz und behandelte im Wagen einen Patienten.

Der Fahrer eines grauen BMW näherte sich der Situation und hupte, da er augenscheinlich an dem Rettungswageneinsatz vorbeifahren wollte.

Passanten sprachen den Fahrer daraufhin an und wiesen darauf hin, dass in dem Krankenwagen eine Person behandelt würde. Der Fahrer stellte seinen Wagen dann in unmittelbarer Nähe ab, ging zum Ort des Geschehens zurück und attackierte hier einen 25-jährigen Passanten, der ihn zuvor auch angesprochen hatte.

Nach Zeugenangaben verpasste er dem Passanten eine "Kopfnuss" - als der Geschädigte daraufhin zu Boden ging, trat er noch einmal auf ihn ein. Einen weiteren Passanten, der dem Geschädigten zu Hilfe kam, spuckte der Unbekannte an. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Ort des Geschehens. Der im Kopfbereich verletzte 25-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aus den von der Polizei sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich aktuell erste Hinwiese auf die Person des tatverdächtigen Autofahrers - diesen geht das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei aktuell nach.

Mögliche Zeugen zu dem geschilderten Vorfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

