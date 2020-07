Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen - Sulz am Neckar) Zeugenaufruf zu Nötigung im Straßenverkehr (19.07.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesautobahn A81 auf der in Richtung Singen führenden Fahrbahn zwischen den Autobahnanschlussstellen Empfingen und Sulz am Neckar ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Lenker eines braun lackierten BMW 3 mit Leonberger Kennzeichen auf dem linken Fahrstreifen dem Lenker eines Skoda mit Rottweiler Kennzeichen über mehrere Kilometer dicht auf und überholte den Skoda schließlich auf dem rechten Fahrstreifen. Nach dem Überholvorgang habe der Lenker des BMW ohne Herstellung des erforderlichen Sicherheitsabstandes nach links ausgeschert und den Skoda hierbei geschnitten. In der weiteren Folge habe er noch zweimal grundlos vor dem Skoda gebremst und somit den Lenker des Skoda mehrfach zum Bremsen genötigt. Mit diesem Fahrstil habe der Lenker des BMW seine Fahrt in Richtung Singen fortgesetzt.

Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

