POL-ESW: Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung in der Eschweger Innenstadt

Eschwege (ots)

Körperverletzung

Um 18:00 Uhr wurde gestern die Polizei in Eschwege zu einer Schlägerei in die Hospitalstraße in Eschwege gerufen. Laut Zeugen kam es im Bereich des Parkhauses/ Brauerei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei denen auf eine Person eingeschlagen und eingetreten wurde. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatten sich die Tatverdächtigen bereits entfernt, als durch Unbeteiligte mit der Alarmierung der Polizei gedroht wurde. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Eschwege, der in das Krankenhaus gebracht wurde. Hintergründe der Auseinandersetzung konnten am gestrigen Abend noch nicht aufgeklärt werden. Hinweise: 05651/9250.

Beleidigung auf sexueller Grundlage

Auch am gestrigen Nachmittag wurde, gegen 16:00 Uhr, die Eschweger Polizei alarmiert, nachdem in der Eschweger Innenstadt ein Mann auffiel, der dort junge Mädchen/ Frauen "anmachte". Dieser wurde als ca. 20 Jahre alt beschrieben und war mit grauer Hose, grauem Pullover und einer grauen Mütze bekleidet. Der Tatverdächtige soll die Frauen in englischer Sprache zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Durch die Polizei wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet, der dann gegen 16:20 Uhr vorläufig festgenommen werden konnte. Da er gegenüber der Polizei keine Angaben machte und sich auch nicht ausweisen konnte, wurden entsprechende erkennungsdienstliche Maßnahmen auf der Polizeidienststelle durchgeführt. Demnach handelt es sich um einen 27-Jährigen, der in Eschwege gemeldet ist. Zwischenzeitlich wurden durch zwei Frauen wegen sexueller Beleidigungen Anzeige gegen den 27-Jährigen erstattet. Die Eschweger Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich weitere Geschädigte unter der Telefonnummer 05651/9250 melden.

Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht wurde in der Gebrüderstraße in Eschwege die Schaufensterscheibe eines Antiquitätengeschäftes auf unbekannte Weise zerstört. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

