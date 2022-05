POL-ESW: Pressebericht vom 02.05.22 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen Bei der Polizei in Eschwege ist eine Sachbeschädigung an Pkw zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte bei einem schwarzen VW Polo mutwillig die Frontscheibe beschädigt. Der Schaden wird mit 150 Euro angegeben. Das Auto stand zur Tatzeit in Eschwege in der Straße Neustadt geparkt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend 22.15 Uhr und Donnerstagmorgen ...

