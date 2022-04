Polizei Eschwege

POL-ESW: Presseberich 29.04.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist eine Sachbeschädigung an Pkw zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte bei einem schwarzen VW Polo mutwillig die Frontscheibe beschädigt. Der Schaden wird mit 150 Euro angegeben. Das Auto stand zur Tatzeit in Eschwege in der Straße Neustadt geparkt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend 22.15 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Jugendliche geraten in Streit; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Am Donnerstagabend sind um kurz vor 19.00 Uhr zwei Gruppen von Kindern bzw. Jugendlichen im Bereich der Eschweger Jugendherberge aufeinandergetroffen. Aus noch nicht näher bekannten Gründen ist es dann offenbar zwischen den Gruppen zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Zwischen einem 15-Jährigen aus Eschwege und einem 13-Jährigen aus Kassel gipfelte der Streit dann in einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 15-Jährige mit der Faust zuschlug und den 13-Jährigen im Gesicht traf. Das Opfer erlitt dabei eine blutenden Wunde im Mund, benötigte aber zunächst keine weitere ärztliche Versorgung. Der 15-Jährige flüchtete nach der Aktion, konnte aber anhand von Befragungen durch die verständigten Beamten der Polizei Eschwege letztlich ermittelt werden. Den Tatverdächtigen erwarten jetzt Ermittlungen wegen Körperverletzungen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; Schaden 5500 Euro; 57-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Ein 39-Jähriger aus Morigen (LK Northeim) befuhr mit einem Mercedes Sprinter am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr die Bundesstraße B 400 aus Richtung Krauthausen kommend, in Richtung Anschlussstelle B 27. Ein dem 39-Jährigen vorausfahrender 57-jähriger Autofahrer aus Herleshausen musste an der Einmündung zur B 27 dann verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der 39-Jährige laut Unfallbericht und fuhr auf den Pkw des Vordermannes auf. An dem verursachenden Lkw-Sprinter entstand ein Schaden von 3500 Euro, der Pkw wurde mit ca. 2000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Der 57-Jährige erlitt bei dem Auffahrunfall zudem ein HWS, konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus aber wieder entlassen werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Beim Abbiegen mit Verkehrsschild kollidiert

Ein 79-jähriger Autofahrer aus Eschenstruth ist gestern Vormittag gegen 11.30 Uhr beim Rechtsabbiegen von einem Parkplatz in die Desseler Straße in Hessisch Lichtenau aus Unachtsamkeit mit einem Verkehrsschild kollidiert. Der entstandene Unfallschaden ist allerdings nur gering und liegt bei 100 Euro.

Pkw gerät nach Motorschaden in Brand und brennt völlig aus

Gestern Mittag sind Polizei und Feuerwehr wegen einem brennenden Fahrzeug auf die Autobahn A 44 ausgerückt. Gegen 13.30 Uhr war das Auto, ein Mercedes Benz E 300, zwischen den Autobahnabfahrten von Waldkappel und Hessisch Lichtenau Ost im Bereich des Motorraums in Brand geraten. Das Fahrzeug konnte von dem verantwortlichen Fahrer nach Brandausbruch aber noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abgestellt werden, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand zwar ab, letztlich brannte das Fahrzeug aber völlig aus und die ausgebrannte Karosserie musste später abgeschleppt werden. Der Sachschaden ist noch nicht abschließend beziffert. Für den Zeitpunkt der Löscharbeiten war die A 44 in dem Bereich kurzzeitig voll gesperrt, gegen 16.45 Uhr war die Abschleppung vollzogen und die Fahrbahn komplett wieder frei.

Polizei Witzenhausen

Nötigung im Straßenverkehr

Wegen Nötigung im Straßenverkehr haben die Beamten der Polizei Witzenhausen Ermittlungen gegen einen 29-jährigen Autofahrer aus Hessisch Lichtenau aufgenommen, der am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr den Wagen eines 62-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf mutwillig ausgebremst haben soll. Der Vorfall soll sich auf der B 451 am Ortsausgang von Hundelshausen in Fahrtrichtung Witzenhausen ereignet haben. Vorausgegangen war offenbar eine Verkehrssituation, wonach der 62-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste und daraufhin dann von dem nachfolgenden 29-Jährigen trotz eines entgegenkommenden Lkw noch überholt wurde. Der Lkw musste zudem aufgrund der Verkehrssituation seinerseits auf den unbefestigten Seitenstreifen ausweichen. Zwischen den beteiligten Autofahrern ist es im Anschluss dann noch zu einem Wortgefecht gekommen, ehe der 29-Jährige, in dessen Auto sich noch ein Beifahrer befand, in Richtung Witzenhausen davonfuhr. Der 62-Jährige brachte den Vorfall zur Anzeige.

Wildunfälle

Auf der B 27 zwischen Oetmannshausen und Bischhausen kollidierte am Freitagmorgen gegen 05.15 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit einem Reh, welches dabei verendete. Der Schaden am Pkw des Mannes wird mit 1000 Euro angegeben.

Freitagfrüh ist außerdem eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau mit einem Reh zusammengestoßen, als sie gegen 06.15 Uhr auf der Landesstraße 3247 zwischen Netra und Altefeld unterwegs war. Das Reh lief nach der Kollision in eine angrenzende Feldgemarkung. Am Auto der Frau entstand ein Frontschaden von 500 Euro.

