POL-ESW: Pressebericht 28.04.2022 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine 21-jährige Autofahrerin aus Sontra mit einem Reh zusammengestoßen, als sie gegen 00.30 Uhr auf der Bundesstraße B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs war. An dem Auto entstand nur ein leichter Frontschaden in Höhe von 200 Euro. Das Reh war später nicht mehr auffindbar.

Auf der B 249 zwischen Eschwege und Grebendorf ist am Mittwochmorgen gegen 01.40 Uhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Lengenfeld u. Stein mit einem Waschbären zusammengestoßen. Dieser verschwand anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden am Auto der Frau wird mit 500 Euro angegeben.

Autofahrer prallt unter Alkoholeinfluss gegen Bahnviadukt und wird leicht verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Waldkappel befuhr am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr in Waldkappel die Hindenburgstraße aus Richtung Leipziger Straße kommend, in Richtung der Straße "Rue de Carhaix". Laut Unfallbericht kam der junge Mann eingangs einer leichten Linkskurve in seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dann frontal vor den mittleren Stützpfeiler des dortigen Bahnviadukts. Der 20-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt (u.a. HWS) und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Polizei in Eschwege führten mit dem Fahrer im Rahmen der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest durch, der mehr als 1,1 Promille anzeigte. Daraufhin musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Den Führerschein behielte die Beamten daraufhin ein. Aufgrund seiner Alkoholisierung leiteten die Beamten Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 20-Jährigen ein.

Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt; Sachschaden 4000 Euro

Ein 29-Jähriger aus Großalmerode befuhr gestern Vormittag gegen 11.30 Uhr mit einem Motorroller in Großalmerode die Weststraße in Fahrtrichtung Kasseler Straße. Dann wollte der 29-Jährige nach rechts in die Kassler Straße einbiegen. Ein ebenfalls aus Großalmerode stammender 67-jähriger Autofahrer befuhr mit ihrem PKW die Kassler Straße in stadtauswärtiger Richtung und bog seinerseits nach links in die Weststraße ab. Beim seinem Abbiegevorgang kam der 67-Jährige dann zu weit nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß der Autofahrer dann leicht gegen den entgegenkommenden, bereits am rechten Fahrbahnrand fahrenden, Motorroller des 29-Jährigen. Der Rollerfahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu. Der 29-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Witzenhausen verbracht. Die Sachschäden an Pkw und Motorroller werden mit 3000 bzw. 1000 Euro angegeben.

Bereits am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ist ein 43-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Waschbären zusammengestoßen, als er auf der B 27 zwischen Unterrieden und Abzweig Wendershausen unterwegs war. Das Tier verschwand später von der Unfallstelle, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Bei einem weiteren Wildunfall, der sich gestern Abend um kurz vor Mitternacht auf der B 451 zwischen Witzenhausen und Hundelshausen ereignete, entstand am Auto einer 30-Jährigen aus Witzenhausen ein Schaden von 2000 Euro. Das stark verletzte Tier musste später von einem Förster von seinen Leiden erlöst werden.

Mit einem Dachs kollidierte ein 31-jähriger Autofahrer aus Adelebsen am Mittwochmorgen gegen 05.00 Uhr auf der B 27 zwischen Neu-Eichenberg und Unterrieden. Das Tier verendete noch am Unfallort. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 800 Euro.

