Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.04.22 (2)

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 07:50 Uhr fuhr heute Morgen ein 41-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem VW Transporter von der Nordbrücke in Bad Sooden-Allendorf kommend in Richtung der B 27 / Eschwege. An der Einmündung zur Bundessstraße musste er verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 60-Jährige aus "Hohes Kreuz" zu spät bemerkte und dadurch mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Diebstähle von Baustellen

Heute Morgen wurden mehrere Diebstahlsdelikte aus den Ortschaften Frieda und aus Aue gemeldet. Die vor Ort eingesetzte Polizeistreife der Polizeistation Eschwege nahm in Bereich der Brückenbaustelle in der Gemarkung von Frieda eine Anzeige auf, nachdem dort ein Container aufgebrochen wurde. Aus diesem wurde Werkzeug (Akkuschrauber und Ladegeräte) entwendet. Vom Dach eines Containers wurden zudem ca. 140 Meter Starkstromkabel gestohlen. Weiterhin wurde auch eine Kiste Bier mitgenommen. Schaden: ca. 2000 EUR.

Um 07:52 Uhr wird aus der Brüder-Grimm-Straße in Frieda der Diebstahl eines bepflanzten Kupferkessels aus einem Vorgarten angezeigt.

Aus Wanfried-Aue wurde um 08:15 Uhr vom Baustellengelände in der Bergstraße ein aufgebrochener Hubsteiger gemeldet. Aus diesem haben unbekannte Täter den Kraftstoff abgezapft. Weiterhin wurde auch hier Kabel entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1200 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung auf Firmengelände

Um 10:48 Uhr wird der Polizei in Sontra eine Sachbeschädigung angezeigt. Auf dem Firmengelände in der Straße "Roter Rain" in Sontra wurden Pfosten beschädigt und eine Fensterscheibe zerstört, wie heute Vormittag festgestellt wurde. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

