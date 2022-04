Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.04.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen Pkw gerollt

Um 12:00 Uhr parkte gestern Mittag eine 25-jährige Eschwegerin ihr Auto in der Albertstraße in Eschwege. Da der Pkw nicht ausreichend gesichert war, rollte er auf der leicht abschüssigen Straße gegen einen davor geparkten VW Polo, wodurch geringer Sachschaden entstand.

Unfallflucht

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Landstraße (B 7) in Waldkappel-Bischhausen in Richtung Eschwege. Ihm entgegen kam ein Pkw, der zu weit links über die Fahrbahnmitte hinausfuhr, so dass die Außenspiegel aneinanderprallten und beschädigt wurden. Während der 29-Jährige anhielt, fuhr der Unfallverursacher weiter. Dieser soll einen schwarzen BMW gefahren haben. Sachschaden: ca. 900 EUR. Hinweise: 05651/9250

Einbruch in Container

Zwischen dem 23.04.22, 21:00 Uhr und dem 24.04.22, 09:30 Uhr wurde in der Leuchtbergstraße in Eschwege durch unbekannte Täter das Gelände des dortigen "Kletterparks" betreten. Ein dort aufgestellter (Übersee-) Container wurde gewaltsam geöffnet, indem die Sicherungsvorrichtung samt dazugehörigem Schloss aufgebrochen wurde. Aus dem Container wurden mehrere Süßigkeiten, die dort zum Verkauf gelagert waren sowie Münzen aus einer Trinkgeldkasse im Wert von ca. 30 EUR gestohlen. Des Weiteren hebelten die Täter einen (Bau-)Container sowie eine Holzhütte auf, die als Lagerraum dienten, aus denen jedoch nichts entwendet wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Schule

Die Brüder-Grimm-Schule in der Dünzebacher Straße war Ziel von Einbrechern am vergangenen Wochenende. Zwischen dem 23.04.22, 13:00 Uhr und heute Morgen, 06:25 Uhr, drangen der oder die Täter in das Schulgebäude ein, nachdem die Hauptzugangstür aufgebrochen wurde. Im Gebäude wurde noch eine Tür zu einem Abstellraum aufgehebelt. Ein Aufhebeln der Tür zum Sekretariat misslang. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Tischwagen, der außerhalb des Schulgebäudes abgestellt war. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Am gestrigen Sonntagabend kam es in Eschwege zu einer Auseinandersetzung, nachdem eine 37-Jährige aus Eschwege ihren ehemaligen 31-jährigen Lebensgefährten, gegen den noch ein aktuelles Annäherungsverbot besteht, bereits vor einigen Tagen wieder in die Wohnung ließ. Gegen 19:30 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Streit, worauf der 31-Jährige der Geschädigten ins Gesicht spuckte. Weiterhin schlug er ihr gegen den Kopf und Arm und stieß sie noch gegen die Wand. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeistreife flüchtete der 31-Jährige, gegen den nun ein erneutes Verfahren eingeleitet wird.

Jagdwilderei

Schriftlich angezeigt wurde eine Jagdwilderei, die sich bereits am 10.04.22 zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr an der L 3241 in der Gemarkung von Abterode ereignet hat. Nach Angaben des Jagdausübungsberechtigten beabsichtigte dieser ein zuvor angefahrenes Reh abzuholen, um dieses zu entsorgen. Am Unfallort angekommen musste er feststellen, dass Unbekannte sich das Reh widerrechtlich angeeignet hatten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Lkw-Fahrer bestohlen

Um 23:27 Uhr hielt sich am gestrigen späten Abend ein 42-Jähriger aus der Gemeinde Liebenau als Lkw-Fahrer in der Ottilienstraße am dortigen Rewe-Markt in Hessisch Lichtenau auf. Während er die Waren ablud, erschienen plötzlich mehrere schwarz gekleidete Männer (der Geschädigte geht von 5-6 Tätern aus), die aus dem Führerhaus den Rucksack des Lkw-Fahrers entwendeten. In seiner Aussage erklärte der 42-Jährige, dass zwei der Täter das Führerhaus nach Wertsachen durchsuchten, dabei unterhielten sich die Männer in einer ausländischen Sprache. Die Tatverdächtigen kamen zuvor aus Richtung der Poststraße und flüchteten dann über die Ottilienstraße in die Fröhlichstraße. Der 42-Jährige verfolgte die Täter bis dahin, verlor sie dann in der Dunkelheit aus den Augen. In dem entwendeten Rucksack befand sich das Portmonee und ein Handy "Huawei" des Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell