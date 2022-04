Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.04.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Vorbeifahren

Um 21:27 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 87-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die Straße "Am Scheiderasen" in Bad Sooden-Allendorf. In der Dämmerung übersah sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes und streifte diesen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfall durch Niesen

Um 19:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 68-jähriger Eschwege mit seinem Pkw die L 3300 von Weißenborn kommend in Richtung Eschwege. In einer Linkskurve musste er plötzlich niesen, was dazu führte, dass er mit dem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Leitplanke fuhr. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Wildunfall

Um 07:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 22-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die B 249 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Frieda kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Körperverletzung

Um 18:49 Uhr musste gestern Abend die Polizei ausrücken, nachdem eine größere Schlägerei aus der Mangelgasse in Eschwege gemeldet wurde. Im Bereich der dortigen Kleingärten (Bereich zwischen Brückenstraße und Straßenende der Kleingartenanlage "Werdchen") hielt sich eine Personengruppe in einem Garten auf; ein 37-jähriger aus Eschwege ging zu dieser Zeit mit seiner Familie dort vorbei. Beide "Parteien" waren sich bekannt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich verschiedene Versionen zum Anlass, die im Rahmen der weiteren Ermittlungen verifiziert werden müssen. Letztendlich gerieten der 37-Jährige sowie ein 43-Jähriger aus Eschwege in Streit, wobei der 43-Jährige angab, dass sein Garten durch 37-Jährigen widerrechtlich betreten wurde; anderseits soll er den 37-Jährigen zuvor beleidigt haben. Auch soll mit einer Axt zumindest gedroht worden sein, wobei auch hier durch die unterschiedlichsten Aussagen unklar ist, wer die Axt in der Hand hatte. Feststeht, dass niemand durch die Axt direkt verletzt wurde. Der 37-Jährige erlitt durch Auseinandersetzung mehrere Prellungen, nachdem er von dem 43-Jährigen niedergeschlagen wurde. Mit Verdacht einer Nasenbeinfraktur wurde er in das Krankenhaus gebracht. Auch der 43-Jährige erlitt leichtere Verletzungen. Inwieweit umstehende Gäste aktiv auf den 38-Jährigen eingeschlagen haben, wird ebenfalls Bestandteil weiterer Ermittlungen sein.

Polizei Sontra

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 10:30 Uhr wird gestern Vormittag auf der B 400 im Bereich der Ulfetalbrücke ein 47-Jähriger aus Ohrdruf in seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Person ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmittel das Auto fuhr, was ein durchgeführter Test (Kokain; THC) bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Der 47-Jährige war zudem mit einem außer Betrieb gesetzten Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, an dem ein nicht mehr zugelassenes amtliches Kennzeichen angebracht war. Die Zulassungsplaketten gehörten nicht zu dem Kennzeichen. Weiterhin besteht der Verdacht das er auch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Diesbezüglich erwartet den 47-jährigen noch eine Verkehrsstrafanzeige.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute früh, um 05:50 Uhr, ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der auf der L 3249 zwischen Reichenbach und Wickersrode unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell