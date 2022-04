Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.04.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Körperverletzung

In einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Wanfried kam es gestern Abend zu einer Körperverletzung bei der ein dort wohnhafter 23-Jähriger verletzt wurde. Gegen 22:30 Uhr erschien ein 30-Jähriger aus Wanfried an der Wohnungstür des 23-Jährigen und trat diese auf. Anschließend schlug er diesem mehrfach ins Gesicht, wodurch der 23-Jährige zu Boden fiel. Danach trat er noch gegen den Körper und den Kopf. Dadurch erlitt der 23-Jährige diverse Hämatome und Prellungen sowie eine Kopfplatzwunde. Zur weiteren Behandlung wurde er in das Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige entfernte sich, konnte durch die Polizeistreife ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Holzdiebstahl

Angezeigt wird der Diebstahl von 20 Festmeter Buchenholz, welches zwischen dem 02.04.22 und dem 16.04.22 aus einem Waldstück bei Waldkappel in der Gemarkung Stolzhausen, Flur: "Eichhecke" entwendet wurde. Nach Angaben der Geschädigten wurden mehrere Buchen gefällt, gespalten und zum Abtransport aufgestapelt. Da nach Auskunft der Geschädigten dort durch die zuständige Revierförsterei keine offiziellen Arbeiten stattgefunden haben, wird derzeit von einem Diebstahl ausgegangen.

Diebstahl aus Keller

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Rotdornweg in Eschwege wurde eine Gartenliege und eine Insektenschutztür entwendet. Die beiden Gegenstände wurden von der Geschädigten in einem unverschlossenen Gemeinschaftskeller abgestellt. Die Tat wurde am 14.04.22 bemerkt, der genaue Tatzeitraum kann bis Oktober 21 zurückliegen. Schaden: 200 Euro. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 43-Jähriger aus Polen mit einem Sattelzug die Wilhelm-Leuschner-Straße in Hessisch Lichtenau. Ihm entgegen kam eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau. Aufgrund der engen Straße kam es zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR an dem Pkw entstand.

Pedelec gestohlen

Am Dienstag, 19.04.2022,um 14:05 Uhr wird beobachtet, wie in der Richard-Wolf-Straße in Hessisch Lichtenau ein Pedelec der Marke "KTM" entwendet wurde. Das Rad (Farbe: sw-orange matt) wurde kurz zuvor an einer Hausfassade neben der Eingangstür ungesichert abgestellt. Ein Zeuge bemerkte noch, wie ein Mann mit dem Rad davonfuhr. Beschreibung des Tatverdächtigen: ca. 20 - 25 Jahre alt, mittelkräftige Statur, braune Haare zum Dutt gebunden. Bekleidet war er bei Tatausführung mit einer hellblauen Steppjacke und weiß/roten Turnschuhe. Schaden: 2000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl eines Kassenautomaten

Um 20:53 Uhr wurde am gestrigen Abend in einem Gebüsch an der Bundesstraße B 80, Einmündung "Am Mittelberg" ein aufgebrochener Kassenautomat aufgefunden. Recherchen ergaben, dass der Automat zu einer öffentlichen Toilettenanlage gehört, wobei der genaue Tatort noch nicht bekannt ist. Demnach müssen unbekannte Täter gewaltsam den Kassenautomaten von einer öffentlichen Toilettenanlage entfernt und diesen dann zu einem späteren Zeitpunkt aufgehebelt haben, um an das Münzgeld zu gelangen. Der Sachschaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

