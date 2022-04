Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizeieinsatz in der Eschweger Innenstadt

Eschwege (ots)

Um 09:46 wird der Polizei in Eschwege mitgeteilt, dass ein 50-Jähriger, der in der Eschweger Innenstadt wohnhaft ist, die Wohnungstür nicht öffnet und in der Wohnung herumschreit. Da er in jüngster Zeit auch psychisch auffällig war, war nicht auszuschließen, dass eine Eigengefährdung besteht. Versuche, mit dem 50-Jährigen auf verschiedenste Art Kontakt aufzunehmen verliefen alle ohne Erfolg. Des Weiteren war auch nicht auszuschließen, dass der 50-Jährige über Schusswaffen verfügt, so dass die Verhandlungsgruppe und das Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Nordhessen angefordert wurde. Da auch weitere Kontaktversuche negativ verliefen, wurde der 50-Jährige in seiner Wohnung um 12:23 Uhr unverletzt vorläufig festgenommen. Nach Begutachtung durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde dieser dann im Anschluss in das ZPP (Psychiatrie) eingewiesen und unter polizeilicher Begleitung dorthin verbracht. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung führte nicht zum Auffinden von Schusswaffen.

