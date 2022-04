Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in der Heubergstraße in Eschwege in ein Schreib- und Tabakwarengeschäft eingebrochen. Um 07:00 Uhr heute Morgen wurde festgellt, dass unbekannte Täter zunächst versuchten, an der Gebäuderückseite eine Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch an den Sicherungsvorrichtungen. Anschließend begab man sich auf das Dach und entfernte dort einige Ziegeln. Über diesen Weg gelangten die Täter auf den Dachboden, wo die Platten der Zwischendecke zerstört wurden. Von dort verschafften sich die Täter dann Zutritt in den Lagerraum und entwendeten aus diesem ca. 400 Stangen Zigaretten der unterschiedlichsten Marken. Während des Einbruchs wurde auch die Zwischendecke zum benachbarten Getränkemarkt beschädigt, der jedoch nicht betreten wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 30.000 EUR.

Die Kripo Eschwege bittet um Hinweise, insbesondere auch zu Fahrzeugen, die in diesem Bereich in der vergangenen Nacht aufgefallen sind, unter der Telefonnummer 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

