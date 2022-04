Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.04.22(2)

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Zwischen dem 11.04.22, 12:00 Uhr und dem 12.04.22, 12:00 Uhr wurde ein dort abgestellter Klein-Lkw (schwarzer Ssangyong) im Bereich des hinteren rechten Kotflügels angefahren. Nach Angaben des Geschädigten kommen sowohl der tegut-Parkplatz in der Werrastraße als auch der Parkplatz des Rewe-Marktes infrage. Den Spuren nach dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Transporter oder Lkw handeln. Sachschaden: ca. 1500 EUR. Hinweise: 05652/9279430

Auto rollt zurück

Um 11:08 Uhr ereignete sich heute Vormittag im Westring in Eschwege ein Unfall, nachdem ein 25-jähriger aus Eschwege sein Auto gegen Wegrollen nicht richtig gesichert hatte. Als das Fahrzeug dann zurückrollte kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 29-jährigen Eschwegerin und einem Schaden von ca. 500 EUR.

Betrug, über 3000 EUR betrügerisch erlangt

Am 11.04.22 erhielt eine 60-Jährige aus Sontra, um 16:35 Uhr, eine Textnachricht auf ihr Mobiltelefon, in der sich der Mitteiler als deren Sohn ausgab. Im weiteren Verlauf wurde um die Begleichung einer größeren Rechnung in Höhe von 3138,80 Euro gebeten. Angeblich habe der "Sohn" derzeit keinen Zugriff auf sein online-banking. Die 60-Jährige überwies daraufhin den geforderten Betrag am darauffolgenden Tag.

Tipps der Polizei - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab - Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach - Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste - Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

