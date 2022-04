Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.04.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 13:55 Uhr befuhr gestern Mittag eine 52-Jährige aus Wahrenholz mit ihrem Pkw die L 3242 von Frankershausen kommend in Richtung B 27. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße übersah sie den Pkw einer 51-Jährigen aus Schrecksbach, die in Richtung Eschwege unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Unfallflucht

Zwischen dem 09.04.22, 12:00 Uhr und dem 10.04.22, 16:30 Uhr ereignete sich "Am Kirchplatz" in Waldkappel-Bischhausen eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde der Zaun der dortigen Kindertagesstätte angefahren und entsprechend beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 05:45 Uhr befuhr heute Morgen eine 38-Jährige Pkw-Fahrerin aus Thüringen die B 249 in Richtung Wanfried. Kurz vor der ersten Abfahrt nach Wanfried kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch Sachschaden an ihrem Auto entstand. Ein weiterer Pkw überfuhr anschließend das bereits tote Tier, jedoch ohne dass Schaden an diesem Fahrzeug entstand.

Ein Rehbock wurde vergangene Nacht, um 01:00 Uhr, von dem Pkw eines 26-Jährigen aus Dortmund erfasst und dadurch tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege. Der Pkw war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Um 23:25 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die L 3241 zwischen Weidenhausen und Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 19:30 Uhr, ein 26-Jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried, der auf der L 3300 zwischen Weißenborn und Oberdünzebach unterwegs war. Der Fuchs konnte nicht mehr aufgefunden werden; am Pkw entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

2000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Zusammenstoß mit einem Reh am gestrigen Sonntagmorgen auf der L 3241. Das Reh, das den Aufprall nicht überlebte, wurde von dem Pkw einer 44-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst, als diese zwischen Weidenhausen und Abterode unterwegs war.

Versuchter Einbruch in Kosmetikstudio

Am gestrigen Sonntag wurde versucht, in das Kosmetikstudio "An den Anlagen" in Eschwege einzubrechen. Zwischen 05:30 Uhr und 09:55 Uhr wurde die Verglasung der Eingangstür zum Kosmetikstudio eingetreten, wodurch diese teilweise zerstört wurde. Da größere Glasstücke aber noch in der Tür verblieben, konnten der oder die Täter möglicherweise davon abgehalten haben, das Geschäft zu betreten. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung

Am 10.04.21, um 01:49 Uhr musste die Streife der Polizei Hessisch Lichtenau in die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ausrücken, nachdem ein 33-Jähriger die Polizei alarmiert hatte. Dieser gab an, von seiner 43-jährigen Bekannten mit einem Messer bedroht zu werden. Es stellte sich heraus, dass diese nach einem verbalen Streit den 33-Jährigen ins Gesicht geschlagen hatte und dabei ein Frühstücksmesser in der anderen Hand hielt. Eine Bedrohung mit dem Messer fand aber nicht statt. Gegen die 43-Jährige wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Sachbeschädigung an Kellerfenster

Angezeigt wird eine Sachbeschädigung in Großalmerode-Rommerode, die sich zwischen dem 09.04.22, 14:00 Uhr und dem 10.04.22, 11:00 Uhr in der Straße "An den Eichen" ereignet hat. In diesem Zeitraum haben Unbekannte augenscheinlich gegen ein Kellerfenster getreten, wodurch die Schutzscheibe aus Kunststoff zerstört wurde und sich der Schließmechanismus aus dem Mauerwerk löste. Dadurch stand das Fenster bei Rückkehr der Bewohner offen. Das Wohnhaus wurde nicht betreten. Schaden: 30 EUR. Hinwiese: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 22:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Kurz nach der Einmündung nach Wendershausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Pkw war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti angezeigt

Nachdem es bereits am vergangenen Donnerstag auf Freitag (07/08.04.22) zu mehren Sachbeschädigungen durch Graffiti in Witzenhausen kam, bei denen unter anderen ein Hakenkreuz in einer Unterführung aufgesprüht wurde, wurden zwischenzeitlich weitere Vorfälle gemeldet. So wurden noch am vergangene Freitag zwei weitere Hakenkreuze in der Marktgasse und "Am Kirchplatz" an die Haustüren von Wohnhäusern gesprüht. Am Samstagnachmittag (09.04.22) wurde dann in der Marktgasse ein Hakenkreuz auf einem Nebengebäude eines dort ansässigen Parteibüros festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93030 oder die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

