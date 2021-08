Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fahrzeugbrand auf der A81, zwischen Böblingen-Hulb und Böblingen-Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 18.15 Uhr befuhr eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem BMW die Autobahn 81 aus Richtung Singen in Richtung Stuttgart, als sie zwischen den Ausfahrten Böblingen-Hulb und Böblingen-Sindelfingen bemerkte, dass es aus dem Motorraum herausraucht. Sie reagierte sofort und lenkte ihren Wagen auf den dort befindlichen Standstreifen und verließ das Fahrzeug, bei welchem nun ein Brand ausbrach. Die herbeigerufene Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und neun Wehrleuten vor Ort war, konnte das Fahrzeug zwar löschen, es entstand an ihm aber wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Durch die Hitze des Feuers wurde die Fahrbahn beschädigt, der hier entstandene Schaden wurde mit 20.000 Euro beziffert. Verletzt wurde zum Glück niemand, durch die Arbeiten der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei, die die Fahrbahn nach dem Abschleppen des Fahrzeuges noch reinigen musste, entstand Stau in einer Länge von 3 Kilometern.

