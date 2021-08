Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Diebstahl auf Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag, den 06.08.21 und Dienstag, den 17.08.21 wurden aus einer Baustelle in der Güntterstraße in Marbach am Neckar 50 Schaltafeln und 75 Stahlsprieße im Wert von etwa 3.700 Euro entwendet. Aufgrund der Menge und des Gewichts des Diebesgutes müssen dazu mehrere Täter am Werk gewesen sein, die ihre Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Das Polizeirevier Marbach bittet Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel 07144 900-0 zu melden.

