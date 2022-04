Polizei Eschwege

POL-ESW: 30-Jähriger beleidigt und bedroht Einsatzkräfte

Eschwege (ots)

Um 11:25 Uhr wurde heute Vormittag aus der Ringstraße in Neu-Eichenberg/ Bahnhof gemeldet, dass ein Mann auf seinem Grundstück laut herumschreit. Angebotene nachbarschaftliche Hilfe quittierte der Mann mit beleidigenden Worten. Anschließend ging er in das Haus zurück, wo er weiterhin lauthals herumschrie. Die mittlerweile eingetroffene Polizeistreife wurde ebenfalls mit beleidigenden Worten betitelt, zudem bedrohte er die Polizeibeamten. Dabei gab er an, mithilfe einer Schusswaffe vorgehen zu wollen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-Jährigen, der dort wohnhaft ist. Weitere Bewohner des Hauses konnten zwischenzeitlich das Haus verlassen. Aufgrund der fortlaufenden Bedrohung gegenüber den Polizeibeamten (durch die Tür schießen zu wollen) wurden das Spezialeinsatzkommando sowie die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen angefordert. Ebenso wurden vorsorglich ein Rettungswagen und Notarzt nach Neu-Eichenberg verlegt. Um 13:27 Uhr konnte der 30-Jährige durch das Spezialeinsatzkommando festgenommen werden. Dabei zeigte sich dieser sehr renitent und leistete entsprechende Gegenwehr. Bei der Festnahme zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu, die von den vor Ort anwendenden Rettungskräften/ Notarzt versorgt wurden. Der 30-Jährige wurde im Anschluss unter polizeilicher Begleitung in die Psychiatrie gebracht. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung führte nicht zum Auffinden von Waffen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell