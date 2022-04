POL-ESW: Pressebericht 07.04.2022 -2

Polizei Eschwege

Landwirtschaftliche Zugmaschine gerät in Brand; eine Person leicht verletzt

Am Mittwochmittag sind Feuerwehr und Polizei auf die Landesstraße L 3467 zwischen Frieda und Großtöpfer ausgerückt. Kurz vor der Landesgrenze war eine landwirtschaftliche Zugmaschine teilweise in Brand geraten, wobei auch eine Person leicht verletzt wurde. Wie sich herausstellte, fand an der betreffenden Örtlichkeit in einer Feldgemarkung ein angemeldetes Abbrennen von Baum- und Strauchschnitt statt. Während des regelmäßigen Nachschichtens des Brennhaufens, geriet die für die Arbeiten benutzte Zugmaschine, die von einem 27-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde, versehentlich mit dem Vorderrad auf dem teilweise unbefestigten Untergrund in den brennenden Haufen und fing am Rad und am Motorblock Feuer. Die Zugmaschine konnte schlussendlich von Einsatzkräften der FW und unter Einsatz entsprechender Gerätschaften aus dem Gefahrenbereich geborgen werden. Der 27-jährige Fahrer erlitt bei dem Vorfall leichte Brandverletzungen an der Wange und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, konnte aber am Abend bereits wieder entlassen werden. An der Zugmaschine entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

52-jährige Autofahrerin nimmt anderem Auto die Vorfahrt; Schaden 9000 Euro

Eine 52-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr einer 44-jährigen Autofahrerin aus Wiesenfeld (LK Eichsfeld) die Vorfahrt genommen und einen Unfall mit insgesamt 9000 Euro Schaden verursacht. Die 52-Jährige wollte in Niederhone vom Sechsackerweg kommend nach links auf die Jestädter Straße (L 3403) einbiegen und übersah hierbei die bevorrechtigte 44-Jährige, welche die die Jestädter Straße aus Richtung Jestädt kommend in Fahrtrichtung Ortseingang Niederhone befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden die beiden Autos mit 4000 Euro (Verursacherin) bzw. 5000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Gartenparzelle; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochabend 19.15 Uhr und Donnerstagmorgen 09.30 Uhr sind Unbekannte im Parkweg in Witzenhausen in eine Gartenparzelle eingebrochen. Die Täter überwanden einen Gartenzaun und klauten dann auf dem betroffenen Grundstück aus einem offenen Carport eine Stihl-Kettensäge im Wert von 550 Euro. Hinweise nimmt hier die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

