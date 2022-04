Polizei Eschwege

POL-ESW: Vier Pkw-Aufbrüche auf dem Parkplatz vom Plateau "Hoher Meißner"; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am frühen Mittwochabend sind auf dem Parkplatz Plateau "Hoher Meißner" insgesamt vier Autos von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Der Stehlschaden beträgt in jedem Fall mehrere hundert Euro. Die Vorfälle werden nun sämtlich bei der Polizei in Eschwege bearbeitet. Die ermittelnden Beamten suchen in dem Zusammenhang nach Zeugen und bitten um Hinweise.

Im Tatzeitraum von 18.25 Uhr bis 19.00 Uhr wurden insgesamt vier Fahrzeuge auf dem Großraumparkplatz beim Plateau aufgebrochen. Betroffen durch die Aufbrüche sind hier ein weißer Pkw Maruti (Suzuki) Alto, ein schwarzer Opel Insignia, ein grauer Dacia Duster sowie ein weißer Skoda Praktik.

>>>Scheiben eingeschlagen; Portmonees, Handtasche u.ä. geklaut

An allen vier Fahrzeugen wurden mit Brachialgewalt die Scheiben eingeschlagen und aus dem Innenraum bzw. von den Sitzen alle erreichbaren Gegenstände geklaut. Darunter u.a. mehrere Geldbörsen mit diversen Ausweisdokumenten, Bankkarten und Bargeld, Handtaschen und Schlüssel. Das genaue Ausmaß des Stehlschadens ist noch nicht bekannt. Nach jetzigem Stand liegen in allen Fällen sowohl der Stehlwert, als auch der Sachschaden jeweils im mittleren dreistelligen Bereich.

>>>Teile der Beute auf Wanderparkplatz zwischen Schwalbental und Vockerode entsorgt

Die Polizei in Eschwege hat gestern unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle mit den Ermittlungen begonnen. Im Zuge der gestrigen Ermittlungsmaßnahmen wurden dann Teile der Beute vom Meißner bzw. Schwalbental kommend in Fahrtrichtung Vockerode, im Bereich eines Wanderparkplatzes an der Landesstraße L 3241 (Wendeschleife) aufgefunden. Die Gegenstände wurden von den Tätern vmtl. auf ihrer Flucht entsorgt.

Aufgrund der recht frühen Tatzeitraums erhoffen sich die Ermittler nun sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Von besonderem Interesse ist daher möglicher Personen- und Fahrzeugverkehr oder abgestellte Fahrzeuge im Bereich des Wanderparkplatzes entlang der L 3241. Da die Täter mutmaßlich auf ihrer Flucht durch Vockerode fuhren, könnte ein auffällige, schnelle Fahrweise von Autos durch die Ortslage von Vockerode ebenfalls von Bedeutung sein.

>>>Zeugen werden gesucht

Im Bereich des Tatortes/Großraumparkplatzes auf dem Plateau war laut den ermittelnden Beamten bei der Aufnahme des Sachverhaltens auch noch Personen-und Fahrzeugverkehr feststellbar, u.a. soll ein dunkelblauer Ford Fiesta dort gestanden haben und später weggefahren sein und ein Jogger soll dort unterwegs gewesen sein und später mit einem hellblauen VW Tiguan weggefahren sein. Die betreffenden Personen könnten eventuell brauchbare Hinweise geben und werden neben allen anderen möglichen Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 zu wenden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

