POL-ESW: Kripo bearbeitet mehrere Fahrraddiebstähle; weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben am Obermarkt in Eschwege eine Sitzbank vor dem Gebäude der Tourist-Information mittels eines Bodenfeuerwerks beschädigt. Die Täter entzündeten das Feuerwerk auf der Sitzfläche, so dass an der Lehne der Bank ein Schaden von 50 Euro entstand. Der Vorfall geschah am gestrigen Dienstagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr. Hinweise ...

