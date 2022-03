Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Er wollte die Polizeidienststelle einfach nicht verlassen...

Koblenz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizeiinspektion Koblenz 1 durch Passanten auf eine Schlägerei an einer Koblenzer Kneipe aufmerksam gemacht. Vor Ort konnte eine größere Personengruppe festgestellt werden. Eine männliche Person agierte dabei besonders aggressiv und geriet auch im Beisein der Beamten in weitere Streitigkeiten. Als diese versuchten, einzugreifen, leistete er massiven Widerstand. Er wurde in der Folge zu Boden gebracht, wo er sich weiterhin gegen die Maßnahme sperrte. Plötzlich zeigten sich auch andere Beteiligte aggressiv und schienen sich zu solidarisieren. Die erhitzte Situation musste unter Androhung von Pfefferspray und dem Diensthund unter Kontrolle gebracht werden.

Der Betroffene wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht und sollte nach Abschluss erforderlicher Maßnahmen von dort entlassen werden. Jedoch weigerte er sich beharrlich, die Dienststelle zu verlassen und musste zwangsweise hinaus begleitet werden. Vor dem Polizeipräsidium Koblenz stellte er sich dann verkehrsgefährdend neben die B9 und hielt dort mehrere PKW an. Trotz erneuter polizeilicher Ansprache wollte der Herr dem Platzverweis nicht nachkommen und rannte auf die B9. Er musste anschließend von der Bundesstraße gezogen und erneut gefesselt werden. Auch diesmal widersetzte er sich massivst. Schlussendlich endete seine lange Nacht doch bei der Polizei - und zwar im Gewahrsam...

