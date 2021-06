Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldautomatensprengung in Dormagen-Nievenheim

Dormagen (ots)

Am Freitag Morgen um 04:15 Uhr kam es zu einer Detonation in einer Volksbank-Filiale in Dormagen-Nievenheim. Hierdurch wurde der Vorraum der Filiale stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten zwei Täter nach der versuchten Geldautomatensprengung auf einem Kleinkraftrad. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Wöf.)

