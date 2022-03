Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf nach Vandalismus in der Tiefgarage Ehrenbreitstein

Koblenz (ots)

Am Samstag, 12.03.2022, kam es zwischen 20:45 Uhr und 21:05 Uhr zu erneuter Sachbeschädigung / Vandalismus in der Tiefgarage in Koblenz-Ehrenbreitstein.

Auf einer Parkebene im Nord-Abschnitt, Höhe Einfahrt Coenengasse, wurden durch bislang unbekannte Täter Brandmelder, Schutzkörbe und mehrere Hinweisschilder "Fluchtweg" von der Decke gerissen und zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261/103-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell