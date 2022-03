Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke: Einbruchsversuch in Mehrgenerationenhaus - Einbrecher von Hausbewohnern überrascht

(Haa) Am späten Montagabend, kurz vor 23:00 Uhr, kam es an der Wendenborsteler Straße in Steimbke zu einem Einbruchsversuch in ein Mehrgenerationenhaus.

Die noch nicht zu Bett gegangenen Bewohner der in der oberen Etage des Hauses liegenden Wohnung waren gegen 23:00 Uhr auf ein dumpfes Geräusch aus dem Erdgeschoss aufmerksam geworden. Um die Ursache des Geräusches in Erfahrung bringen zu können, schaltete der Hauseigentümer die Beleuchtung im unteren Geschoss ein. In diesem Moment sahen er und sein ebenfalls in dem Haus lebender Sohn eine dunkel gekleidete Person weglaufen.

Die direkt im Anschluss alarmierte Polizei konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen den Flüchtigen nicht auffinden.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass erst die Terrassentür und dann die Nebeneingangstür der derzeit unbewohnten Erdgeschosswohnung versucht worden war aufzuhebeln.

Vermutlich hatte der Einbrecher nicht mit der Anwesenheit der Hausbewohner gerechnet und war von ihnen beim Versuch in die Wohnung einzubrechen gestört worden.

