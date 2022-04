Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.04.22 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Dieseldiebstähle

Über die Osterfeiertage kam es im Baustellenbereich "Blinde Mühle" an der B 400 zu mehreren Dieseldiebstählen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden dabei aus fünf Fahrzeugen ca. 700 Liter Kraftstoff abgepumpt und entwendet. Bei Anzeigenaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass auf diesem und einem benachbarten Baustellengelände (Bau der BAB 44) weitere Fahrzeuge betroffen waren. In diesen Fällen kam es zum Diebstahl von weiteren 750 Litern Diesel. Auch wurde der Tankdeckel eines Radladers aufgebrochen, aus diesem wurden 50 Liter Diesel entwendet. Aus einem weiteren Baustellenfahrzeug wurde das Hydrauliköl entwendet, nachdem der Verschluss aufgebrochen wurde. Insgesamt dürften somit ca. 1500 Liter Diesel sowie das Hydrauliköl über die Ostertage von der Baustelle im Bereich der "Blinden Mühle" entwendet worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gartenhütte aufgebrochen

Nachträglich angezeigt wurde heute der Aufbruch einer Gartenhütte, der sich bereits zwischen dem 12.04. und dem 15.04.22 ereignet hat. Unbekannte suchten das Grundstück in der Leipziger Straße in Walburg auf und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 1300 EUR. Darunter auch einen Laubbläser "Stihl", eine Säge und eine Sense sowie diverses Werkzeug. Der Sachschaden wird mit 30 EUR angegeben.

Trampolin gestohlen

In der Nacht vom 18./19.04.22 wurde in der Magdeburger Straße in Hessisch Lichtenau ein Trampolin aus dem Garten eines Anwesens gestohlen. Das im Durchmesser über zwei Meter große Trampolin dürfte mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert worden sein. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell