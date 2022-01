Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 09.01.2022

Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus eskalieren

In der Nacht von Sonnabend, den 08.01.2022 zum 09.01.2022 wurde die Polizei mehrfach zu Streitigkeiten in Vienenburg gerufen. Hintergrund waren Ruhestörungen hinsichtlich lauter Musik einer Geburtstagsparty. Der Verursacher zeigte sich von einer Ermahnung zunächst unbeeindruckt. Ein weiteres Erscheinen der Polizei führte zur Eröffnung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und schließlich zur Androhung einer Gewahrsamnahme. Erst so konnte die Ruhe wieder hergestellt werden.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Eine 54jährige Bad Harzburgerin verursachte am Sonnabend, gegen 11.20 Uhr, einen Verkehrsunfall im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode. Sie touchierte mit ihrem Fahrzeug einen parkenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt (0,81 Promille). In weiterer Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein der Dame sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung in Bad Harzburg

In der Nacht vom Sonnabend, den 08.01.2022 zum Sonntag, den 09.01.2022, wurde eine Schaufensterscheibe in der Straße Herbrink eingeschlagen. Der/Die Täter benutzten dazu einen Besenstiel, welchen sie am Tatort zurückließen. Es entstand ein Schaden von "mehreren hundert Euro".

