POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Freitag, den 07.01.2022, 10:00 Uhr, bis Samstag, den 08.01.2022, 10:00 Uhr

E-Scooter

Goslar.

Am Freitag, den 07.01.22, gegen 12:00 Uhr, wurde auf der Talstraße in Oker ein 28jähriger Goslarer auf einem s.g. E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter nicht das erforderliche Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Ruhestörung

Goslar.

Am Freitag, den 07.01.22, gegen 19:00 Uhr, wurde eine Ruhestörung in der Hahnenbergstraße in Oker gemeldet. Ein 22jähriger Mann belästigte durch laute Musik die Nachbarschaft. Mit den polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der junge Mann zunächst nicht einverstanden. Erst nach Androhung weiterführender Maßnahmen kam der Mann den Aufforderung der eingesetzten Beamten nach.

i.A. Schumbrutzke, PHK

