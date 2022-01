Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 08.01.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 05.01. bis 07.01.2022 beschädigt ein bisher unbekannter Täter den ordnungsgemäß geparkten Pkw der 29-jährigen Geschädigten an der Windschutzscheibe. Der schwarze Citroen C3 befand sich in diesem Zeitraum auf der Straße "Am Schulplatz" in Seesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250EUR.

Sachbeschädigung

Am 08.01.22 um 23:35 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter einen geparkten Pkw. Auf den blauen VW-Golf eines 34-jährigen Seeseners wurde ein Backstein geworfen. Der Lack auf der Motorhaube und des Fahrzeugdaches wurden hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000EUR.

Wer Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schaper, PK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell