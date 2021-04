Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Erfolg "geschnüffelt"

Lahr (ots)

Nach einem Hinweis, unter anderem wegen Lärmbelästigung, haben Beamte des Polizeireviers Lahr am Samstagabend eine zentrumsnah gelegene Wohnung aufgesucht. Vor Ort lag ein auffallend verdächtiger Geruch in der Luft. Im Zuge einer diesbezüglichen Überprüfung stießen die Polizisten in einer Wohnung auf eine kleine Indoor-Plantage mit mehreren, circa ein Meter großen Cannabispflanzen. Um möglicherweise noch weitere Drogen aufzuspüren, wurde Rauschgifthund "Jamie" herangezogen, mit Erfolg: Die Schnüffelnase stöberte weiteres Marihuana auf. Insgesamt konnten so etwa 100 Gramm Rauschgift sichergestellt werden. Die Ermittler haben nun ein Strafverfahren gegen drei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren wegen des Verdachts von Handeltreiben mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

