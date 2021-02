Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gestohlener Motorroller auf Schulgelände gefunden

Borken (ots)

In der Nacht zum Mittwoch entwendeten Diebe einen silberfarbenen Motorroller (Kwan Yang, Typ "Kymco"). Tatort war ein Privatgrundstück an der Hawerkämpe. Am Mittwochmorgen wurde der aufgebrochene Motorroller hinter den Fahrradständern auf dem Gelände der Julia-Koppers-Schule aufgefunden. Die Frontverkleidung wies Beschädigungen auf und das Steuergerät fehlte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

