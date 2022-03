Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Donnerstagnachmittag zwischen 15:00 und 16:00 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrzeuglenker mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse die Stuttgarter Straße in Schwäbisch Hall stadteinwärts. Im Bereich der Kreuzung Hirschgraben fuhr dem Geschädigten ein unbekannter, silberner Kleinwagen hinten auf und entfernte sich anschließend in Richtung Hirschgraben. Das verursachende Fahrzeug könnte dementsprechend an der Fahrzeugfront leicht beschädigt sein. Der Mercedes hat einen Schaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Zeugen werden gebeten Hinweise dem Polizeirevier Schwäbisch Hall persönlich oder unter der Telefonnummer 0791 400524 mitzuteilen.

Schwäbisch Hall: Unfall

Am Freitagmorgen um 10:00 Uhr fuhr der 79-jährige Fahrzeuglenker mit seinem Ford C-Max von seinem Grundstück auf den Sudetenweg in Schwäbisch Hall. Hierbei wurde er von der Sonne geblendet und übersah dadurch den auf das Grundstück einfahrenden Mazda 3, welcher von einer 63-jährigen Frau gefahren wurde. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 5000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell