POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Fellbach: Fußgängerin leicht verletzt

Eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr die Tainerstraße in Richtung August-Brändle-Straße. Am Fußgängerüberweg bei der Einmündung Bahnhofstraße übersah sie wahrscheinlich auch infolge ihrer beschlagenen Autoscheibe eine die Fahrbahn querende 43-jährige Fußgängerin. Sie wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt.

Schwaikheim: Radfahrer nach Unfall mit Pkw leicht verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 70-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr in der Fritz-Müller-Allee. Ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer missachtete im Kreisverkehr Fritz-Müller-Allee / Bismarckstraße die Vorfahrt des Radfahrers, weshalb es zur Kollision mit diesem kam. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 500 EUR geschätzt.

