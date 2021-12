Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Tankstelle in Ahrensburg festgenommen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

23. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 19.12.2021 - Ahrensburg

Wie bereits berichtet, ist es am 12.12.2021 zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ahrensburg gekommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5097565

Umfangreiche und länderübergreifende Ermittlungen haben nun zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt.

Es handelt sich dabei um einem 25 Jahre alten Mann aus Lübeck. Gegen diesen bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes, weil er dringend verdächtig ist, am 10.12.2021 in Scharbeutz die Mitarbeiterin einer Spielhalle überfallen zu haben, um den Kasseninhalt zu rauben. Vom Vollzug dieses Haftbefehls wurde der Mann durch das Amtsgericht Lübeck jedoch unter Auflagen verschont, weshalb er sich nicht in der Justizvollzugsanstalt, sondern auf freiem Fuß befand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei in Ahrensburg steht der Lübecker nun im Verdacht, außerdem am 11.12.2021 einen Pkw Seat Ateca in Lübeck entwendet zu haben. Am 12.12.2021 kam es zu versuchten Raubüberfällen auf Tankstellen in Hamburg und Ahrensburg und am 15.12.21 zu einem Tankbetrug in Neustadt in Holstein. Auch der Begehung dieser Taten ist der Mann verdächtig.

Am 19.12.2021 kam es zudem zu einem Tankbetrug zum Nachteil einer Tankstelle auf dem Rastplatz Linumer Bruch/Süd. Der Fahrer und das beschriebene Fahrzeug, Seat Ateca, konnten auf der BAB 10 angehalten und kontrolliert werden. Fahrer war der 25-jährige Lübecker. Er wurde vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck widerrief das Amtsgericht Lübeck die Verschonung und der Untersuchungshaftbefehl wurde wieder in Vollzug gesetzt. Der Haftbefehl wurde dem Beschuldigten am 21. Dezember durch das Amtsgericht in Bernau verkündet und seine Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt in Brandenburg erfolgte.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell