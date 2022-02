Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Pkw kam von Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

Bad Laer (ots)

Um 07:10 Uhr erreichte am Mittwoch ein E-Call-Notruf die Regionalleitstelle in Osnabrück, gemeldet wurde ein Verkehrsunfall in Bad Laer. Ein 24-jähriger Mann war aus dem Kreisverkehr (Südring / Westring) auf die Glandorfer Straße in Richtung Glandorf gefahren, als er wenige hundert Meter später aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf den Grünstreifen geriet und schließlich gegen einen Baum prallte. Der Unfallfahrer aus Bad Laer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, sein Skoda Enyaq musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

