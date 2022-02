Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw am Schledehauser Weg mit grauer Substanz beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde am Dienstag ein brauner Ford am Schledehauser Weg mit einer grauen, schmierigen Substanz beschmiert. Der Wagen war unweit der Straße "Am Hallenbad" geparkt. Die Verunreinigung, welche sich ohne bleibende Schäden wegwischen ließ, wurde von Unbekannten an der Innenseite des Türgriffs der Fahrerseite angebracht. Dies war auf den ersten Blick nicht sichtbar, sodass man erst bei Betätigung des Griffs die Substanz bemerkte. Die eingesetzten Beamten erhielten die Information, dass es bereits in der Vergangenheit zu ähnlichen mutwilligen Verschmutzungen kam. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 0541/327-2115 entgegen.

