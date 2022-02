Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Rulle - Zwei hochwertige Pedelecs aus Garage entwendet

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montag, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine verschlossene Garage eines Wohnhauses in der Albert-Einstein-Straße in Rulle ein. Um sich Zugang zu verschaffen, hebelten die Täter die rückwärtige Eingangstür der Garage gewaltsam auf. Anschließend stahlen sie zwei hier abgestellte, hochwertige Pedelecs. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bramsche unter der Tel. 05461/915300 zu melden.

