Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schülerin von Pkw erfasst und schwer am Fuß verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montag wurde die Polizei gegen 13:30 Uhr zu einem Unfall gerufen, an dem eine Schülerin und ein Pkw beteiligt waren. In Höhe der Bohmter Straße 53, Bushaltestelle "Bohmter Straße", hielt in stadteinwärtige Richtung gerade ein Bus der Linie M3 und ließ Fahrgäste ein- und aussteigen. Eine 14-jährige Schülerin beabsichtige vor dem Bus die Fahrbahn zu überqueren, dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw. Der VW Tiguan eines 81-jährigen Mannes aus Lemförde hatte den Fuß der Schülerin überrollt. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus und gilt als schwer verletzt. Die Polizei bittet Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und noch nicht vor Ort mit den Beamten sprachen, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell