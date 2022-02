Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall auf dem Kurt-Schumacher-Damm - zwei Personen verletzt, eine davon schwer

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, um 09.36 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung des Kurt-Schumacher-Damms/ Anschlussstelle A30-Hellern in Höhe eines Gartencenters in Fahrtrichtung Hellern. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen touchierte eine 20-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia einen dort fahrenden Renault Clio derart, dass dieser sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 49-jährige Fahrer wurde dadurch leicht und seine 60-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen leichten Schock. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des stark beschädigten Renaults wurde der Fahrstreifen in Richtung Hellern zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell