Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - HILDESHEIM - (jpm) Bereits am Neujahrsmorgen beschäftigte ein betrunkener Autofahrer die Autobahnpolizei Hildesheim. Der 37-jährige aus Hannover war auf der A 7 in Richtung Norden unterwegs, als ihn eine Streifenbesatzung aus dem Verkehr zog. Bei einer darauffolgenden Blutentnahme im Krankenhaus leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizeikräfte massiv.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge fiel einer Streifenbesatzung gegen 07:00 Uhr, etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt, ein Pkw Seat auf, der die A 7 in Schlangenlinien befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zwecks einer Blutprobenentnahme wurde mit dem Mann ein Hildesheimer Krankenhaus aufgesucht. Nachdem dem 37-jährigen die Folgen der Trunkenheitsfahrt erläutert und offenbar auch bewusst wurden, kippte sein zunächst kooperatives Verhalten. Er wehrte sich dermaßen heftig gegen eine Blutentnahme, dass diese nur unter erheblicher Kraftanstrengung und unter Hinzuziehung von Unterstützungskräften möglich war. Dabei beleidigte und beschimpfte der Mann die Beamten/-innen fortlaufend und lautstark. Er steigerte sich in eine psychische Ausnahmesituation, weshalb er nach der Blutprobenentnahme in ein Fachkrankenhaus verbracht werden musste.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 37-jährigen und leitete Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell