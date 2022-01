Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Ernsthausen - Strohballen in Feldgemarkung brennen, Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Dienstag (11. Januar) gegen 18.30 Uhr kam es in der Feldgemarkung bei Burgwald-Ernsthausen zu einem Brand von Strohballen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ein Spaziergänger hatte den Brand der Strohballen in der Verlängerung der Darmstädter Straße gegen 18.30 Uhr bemerkt und die Leitstelle verständigt. Die alarmierten Feuerwehren aus Ernsthausen und Wiesenfeld waren kurz darauf am Einsatzort. Dort brannten 28 mit einer Plane abgedeckte Rundballen Stroh. Die Feuerwehren konnten die Strohballen nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Eine Gefährdung von Personen oder Gebäuden war ausgeschlossen, da die Rundballen auf einer Freifläche gelagert waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen am Brandort von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451/72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell