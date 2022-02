Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher festgenommen - Täter leistete Widerstand

Osnabrück (ots)

Über den Notruf meldete ein aufmerksamer Anwohner am Montagabend um 21:12 Uhr einen Einbruch in ein Café an der Lohstraße. Mehrere Streifenwagen eilten zum Tatort und stießen dort auf einen Täter, der sich noch in dem Café befand und anschließend versuchte über eine Mauer zu fliehen. Er wurde von den Einsatzkräften gepackt und so an seiner Flucht gehindert. Zu Boden gebracht, leistete der 37-jährige Osnabrücker erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme. Der Boden war übersät von Glasscherben, die von dem Einbruch stammten. Der Täter sowie zwei Polizeibeamte wurden verletzt. Die drei Männer wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt, ein 31-jähriger Polizeibeamter erlitt Schnittwunden an der Hand und war nicht weiter dienstfähig. Dem 37-jährigen Einbrecher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Blutprobe entnommen, es besteht der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Den Rest der Nacht verbrachte der hinlänglich amtsbekannte Verdächtige im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell