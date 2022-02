Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versammlungen an mehreren Orten im Landkreis

Landkreis MSE (ots)

Für den 14.02.2022 wurden bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Demonstrationen in mehreren Städten mit Bezug zur aktuellen Corona-Politik angemeldet.

Zum Schutz der Versammlungen brachte die Polizeiinspektion Neubrandenburg 104 Polizeibeamte zum Einsatz. Die Beamten begleiteten Aufzüge in Neubrandenburg, Malchow, Röbel, Waren, Stavenhagen und Neustrelitz.

Die größte Versammlung des Landkreises fand abermals in Neubrandenburg statt. Zirka 1.000 Teilnehmer zogen ab 19:22 Uhr vom Marktplatz entlang des Friedrich-Engels-Rings über das Katharinenviertel, in welchem eine Zwischenkundgebung abgehalten wurde. Entlang der Ziegelbergstraße und des Friedrich-Engels-Rings zogen die Versammlungsteilnehmer über die Turmstraße zurück zum Ausgangspunkt. Die Versammlung wurde um 21:10 Uhr für beendet erklärt. Durch das zweimalige Überqueren des Friedrich-Engels-Rings, kam es kurzzeitig zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

In Neustrelitz kamen zu zwei angemeldeten Versammlungen insgesamt etwa 570 Personen auf dem Markt zusammen. Der Großteil schloss sich in der Zeit von 19:19 Uhr bis 20:32 Uhr einem Aufzug entlang der angemeldeten Strecke durch die Neustrelitzer Innenstadt an. Zirka 20 Teilnehmer versammelten sich unterdessen auf dem Markt zu einer Mahnwache, welche unter dem Motto "Solidarität in der Coronazeit" erfolgte.

Weitere Versammlungen, welche sich gegen die aktuelle Corona-Politik wandten, fanden in den unten aufgeführten Städten der Müritz-Region sowie in Stavenhagen statt.

In Waren kamen etwa 350 Menschen zusammen und zogen von 18:09 Uhr bis 19:35 Uhr durch die Innenstadt. Nahezu zeitgleich kamen auch in Röbel etwa 190 Demonstranten zu einem Aufzug durch das Stadtgebiet zusammen. In Malchow folgten in der Zeit von 18:35 Uhr bis 20:33 Uhr zirka 120 Menschen dem Aufruf und zogen als Demonstrationszug durch das südöstliche Stadtgebiet. Auf der angemeldeten Strecke wurden zwei Zwischenkundgebungen stationär abgehalten.

In Stavenhagen startete und endete die Versammlung mit zirka 100 Personen auf dem Marktplatz und führte unter anderem entlang der Bundesstraße 104 durch das Stadtgebiet. Durch eine kurzzeitige Vollsperrung der Bundesstraße kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Alle Versammlungen verliefen ohne Störungen und entsprechend der im Vorfeld geführten Absprachen mit der Versammlungsbehörde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell