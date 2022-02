Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen ehemaligen Frachtcontainer in Stavenhagen

Stavenhagen (ots)

Am 11.02.2022 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Einbruch in einen Frachtcontainer in 17153 Stavenhagen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 06.02.2022, 15:00 Uhr bis zum 11.02.2022, 15:00 Uhr gewaltsam in den Frachtcontainer ein und entwendeten zwei Rasenmäher sowie einen Balkenmäher.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.100 Euro.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/2310 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell