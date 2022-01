Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandserie im Billiger Wald

Euskirchen-Billig (ots)

Nachtrag zu Pressemeldungen der Kreispolizeibehörde Euskirchen vom 31. Mai 2021, 13.34 Uhr, 16. August 2021, 13.55 Uhr und 3. September 2021, 12.27 Uhr

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4928840 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4995362 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5010796

Nach der inzwischen vierten Brandserie in Euskirchen-Billig fahndet die Kriminalpolizei mit einem Lichtbild nach dem Tatverdächtigen. Seit Ende Mai 2021 hatte ein unbekannter Täter an mehreren Hochsitzen im Billiger Wald Feuer gelegt.

Bei seiner letzten Tat in der Nacht auf den 15. Dezember 2021 wurde der Tatverdächtige durch eine Wildkamera bei der Tatausführung aufgezeichnet. Mutmaßlich handelt es sich dabei um die gleiche Person, die bereits bei der Tat am 16. August 2021 an gleicher Stelle aufgenommen wurde.

Ein Foto des Verdächtigen ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/72603

Hinweise zu dem etwa 1,80 Meter großen Brandstifter mit athletischer Statur nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 / 799-510 oder 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell