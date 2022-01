Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallverursacher nach Verkehrsunfall in Euskirchen-Roitzheim flüchtig - Zeugensuche

Euskirchen-Roitzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Euskirchen-Roitzheim bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dabei hatte am Freitagmittag (14. Januar) ein Autofahrer die Vorfahrt einer anderen Pkw-Fahrerin (51) missachtet, woraufhin diese beim Ausweichen mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Dessen Fahrer (62) wurde bei der Kollision verletzt.

Der unbekannte Autofahrer befuhr gegen 13.40 Uhr den Narzissenweg in Richtung Roitzheimer Straße. Beim Rechtsabbiegen auf die Landesstraße 194 missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt der 51-jährigen Frau, die die Landesstraße aus Richtung Bad Münstereifel kommend in Richtung Kreuzung "Krusche Boom" befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Blankenheimerin mit ihrem VW Tiguan nach links aus. Dort kollidierte sie mit dem Audi des 62-jährigen Meckenheimers, der leichte Verletzungen erlitt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise zum Hergang und zum flüchtigen Pkw nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei unter der Rufnummer 02251 / 799-460 oder 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell