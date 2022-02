Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Täter drangen in einen Lagerraum in Neustrelitz ein

Neustrelitz (ots)

In dem Zeitraum vom 11.02.22 - 18:30 Uhr bis zum 12.02.22 - 01:15 Uhr, kam es in der Wilhelm-Stolte-Straße in 17235 Neustrelitz, zu einem Einbruch in einen Lagerraum des dortigen Motorradshops. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Lagerraum des Shops und beschädigten ein Kleinkraftrad sowie eine Überwachungskamera. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet.

Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 270,00 Euro.

Die Kriminalpolizei Neustrelitz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-2580 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell