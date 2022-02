Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fünf Hunde aus einer Gartenlaube entwendet

Demmin (ots)

In dem Zeitraum des 13.02.2022 - 16:00 Uhr bis zum 14.02.2022 07:00 Uhr wurden aus einer Gartenparzelle am Nonnensteig in 17109 Demmin insgesamt fünf Hunde der Rasse spanische Dogge entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum Grundstück und der sich darauf befindlichen Gartenlaube verschafft und die vier Welpen im Alter von zirka fünf Wochen sowie das 2,5 Jahre alte Muttertier entwendet.

Der Wert der Hunde wird auf ca. 4.700 Euro geschätzt.

Die ersten Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zum Verbleib der Hunde geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/2540 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell