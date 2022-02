Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Vorfahrtsverstoß -Fiat 500 landete im Graben - zwei Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Der Fahrer eines Ford Transits befuhr am Dienstag gegen 14.45 Uhr die Straße "Donnerbreite" und beabsichtige die Gramberger Straße geradeaus zu passieren. Dabei übersah er offensichtlich eine in Richtung Schledehausen fahrende 51-Jährige mit ihrem Fiat 500. Der Fordfahrer missachtete die bevorrechtigte Fiatfahrerin, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Transporter erfasste den Kleinwagen im Seitenbereich, sodass dieser in einen angrenzenden Graben rutschte. Die 51-jährige und ihr 18-jähriger Beifahrer, beide aus Bad Essen, wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gefahren. Der 21 Jahre alte Unfallverursacher aus Cloppenburg blieb unverletzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit, erlitt vermutlich einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

