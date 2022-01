Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung des Straßenverkehrs, Zeugenaufruf

Trier (ots)

Am 23.01.2022 kam es im Zeitraum zwischen 13:10 - 13:30 Uhr, von der Luxemburger Straße in Richtung Bonner Straße zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Hierbei habe ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/in mehrere vorausfahrende Fahrzeuge verkehrswidrig und gefährdend überholt. Zeitweise wurde das Fahrzeug auf eine Geschwindigkeit von 70-90 km/h beschleunigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz der Baureihe C- Klasse.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Verbindung zu setzen.

