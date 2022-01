Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Greimerath (ots)

Am Dienstag, den 25.01.2022 ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der Hochwaldstraße in Höhe der Hausnummer 58 in Greimerath ein Verkehrsunfall. Hierbei kam nach Angaben des Geschädigten ein weißer Ford Fiesta (Modellreihe 2016)nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug sei aus Fahrtrichtung Hirschfelder Hof kommend in einer leichten Rechtskurve auf den linksseitig liegenden Gehweg von der Fahrbahn abgekommen. Im Anschluss sei das Fahrzeug leicht mit einem auf dem Gehweg fahrenden Fahrrad kollidiert. Der 11-jährige Junge, der das Fahrrad führte sei umgefallen und habe sich hierbei leicht verletzt. Der PKW Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um das verletzte Kind oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die zu der geschilderten Verkehrssituation Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzten.

